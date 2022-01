Elezione del presidente della Repubblica 2022, ultime notizie 23 gennaio: la vigilia tra incontri e rose di nomi

Politica

Domani alle 15 cominceranno le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica, una vigilia caratterizzata dagli incontri tra i partiti e dalle rose dei nomi proposti per il Quirinale. Si intensificano le trattative tra centrodestra e centrosinistra dopo il ritiro della candidatura da parte di Silvio Berlusconi, che potrebbe aprire la strada a Draghi, un cammino però pieno di insidie per il presidente del Consiglio. Emergono alcune proposte dai vari schieramenti, che vagliano tutte le opzioni.

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli dopo la rinuncia – ore 11.30

Silvio Berlusconi si troverebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine, come fa sapere dopo il suo ritiro dalla corsa per il Quirinale.

Il leader di Forza Italia sarebbe sotto osservazione a causa delle condizioni di salute, dopo aver avuto il Covid-19 ed essere stato colpito da una gastroenterite lo scorso maggio. “Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito“, commentano fonti del partito dell’ex Cavaliere. Il ricovero spiega anche la sua assenza da Roma, e dal vertice del centrodestra dove la rinuncia è arrivata tramite una nota letta da Licia Ronzulli, senatrice forzista vicina alla Lega.

La rosa dei nomi per il Quirinale – ore 10.30

Si rincorrono in queste ore le personalità tirate in ballo come possibili papabili per la carica di presidente della Repubblica. Il centrosinistra sposa il nome di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, proposto dal Movimento 5 Stelle che piace anche al PD. Rimane come possibile candidata quirinalizia anche Elisabetta Belloni, diplomatica oggi a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Belloni non è una candidatura divisiva, piace a destra come a sinistra e può vantare una lunga carriera all’interno delle istituzioni.

Infine, tra i possibili nomi da parte del centrodestra resta quello di Pier Ferdinando Casini, democristiano doc, che potrebbe però segnare con la sua possibile elezioni l’addio di Draghi da Palazzo Chigi.

Il trasloco di Mattarella da Quirinale: il tweet degli scatoloni – ore 10

La foto di Giovanni Grasso

L’unica certezza in queste ore frenetiche sembra essere l’addio di Sergio Mattarella al Quirinale. Il presidente si è allontanato dalle manovre dei palazzi romani andando a Palermo, un distacco significativo e un messaggio per chi lo vorrebbe per un secondo mandato.

Se le intenzioni di Mattarella non fossero chiare, il portavoce Giovanni Grasso ha pubblicato un tweet impossibile da fraintendere, con le foto della preparazione degli scatoloni per il trasloco dal Quirinale. Il presidente della Repubblica è pronto al commiato, come ha ribadito più volte nelle ultime settimane.