Elezioni del presidente della Repubblica ultime notizie: oggi la sesta giornata di votazioni

La sesta giornata di elezioni per il Presidente della Repubblica si apre con la settima votazione. I partiti si sono riuniti in vertici per indicare ai grandi elettori come comportarsi.

Dopo la sesta fumata nera avvenuta ieri sera, anche oggi i grandi elettori sono chiamati a esprimere la loro preferenza per la futura guida della Repubblica Italiana. Già ieri sera, Matteo Renzi ha lasciato intendere di essere contrario alla proposta riguardante Elisabetta Belloni, dichiarando apertamente di non avere intenzione esprimere il suo voto in suo favore. La settima votazione ha avuto inizio alle 9.30 di oggi e alcuni partiti hanno già reso nota la decisione di astenersi.

Il Mattarella Bis divide il centro-destra: Giorgia Meloni contro Matteo Salvini – ore 12.20

Mentre procede la settimana votazione alla Camera, le proposte per i nomi del nuovo eletto al Quirinale continuano a emergere.

L’ipotesi “Mattarella Bis” sembrerebbe aver guadagnato sempre più consensi in queste ore, ma a quanto pare non troverebbe tutti concordi. L’appoggio arriverebbe dal Movimento Cinque Stelle e dall’entourage di Luigi Di Maio. Matteo Salvini si è espresso apertamente sulla questione. “Chiediamo a Mattarella di restare” ha dichiarato, aggiungendo “è la mia posizione” e chiedendo che “non sia percepito come un ripiego”.

La sua proposta però non sembrerebbe soddisfare affatto Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha scritto un tweet a riguardo e i toni sono molto duri.

“Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica” ha scritto. “Non voglio crederci“ ha tuonato ancora. Tutto sulla spaccatura del centro-destra sul Presidente della Repubblica.

Via alla settima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica: le decisioni dei vertici dei partiti – ore 9.50

La sesta giornata di votazione si è aperta con una serie di riunioni dei partiti. I vari vertici hanno avuto luogo nelle prime ore della giornata e si sono conclusi con importanti decisioni in merito al modus operandi per la settima votazione.

I centristi, riuniti in vertice con FI, si sono detti “uniti” sulla candidatura di Casini. Per Forza Italia è stata avanzata la decisione di astenersi. Anche il Movimento 5 Stelle avrebbe indicato ai propri elettori di scegliere la scheda bianca o l‘astensione. Il vertice di maggioranza avrebbe dovuto riunire Enrico Letta, Matteo Renzi, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Quest’ultimo però non si sarebbe presentato. Fonti del suo partito fanno sapere che lui e gli altri leader “hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza”.

Enrico Letta si è rivolto così ai grandi elettori del Pd: “Bisogna fare il possibile perché la quadratura del cerchio avvenga, dopodiché c’è la saggezza del Parlamento, e mi sembra che si stia esprimendo, e assecondare la saggezza del Parlamento è democrazia”.

Alle 9.30 in punto è iniziata la settima votazione in Parlamento. Il banco della presidenza è occupato unicamente dal presidente della Camera Roberto Fico. Il quorum richiesto è la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio. Per il momento, un buon numero di senatori di maggioranza che sostiene il governo Draghi si è astenuto o non ha risposto alla chiamata.

