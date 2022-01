Oroscopo Paolo Fox domani 31 gennaio Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 31 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per Gemelli, Bilancia e Acquario

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 31 gennaio, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 31 gennaio per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 31 gennaio:

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio: Gemelli

Il vostro lunedì, carissimi Gemelli, sembra configurarsi leggermente sottotono, con un umore che non tenderà a migliorare particolarmente.

Niente di grave, comunque tutto scorre liscio e tranquillo, purché evitiate di litigare, come sempre. Cercate soprattutto un po’ di conforto dal partner, mentre se foste single è forse meglio che non vi impegniate neanche.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio: Bilancia

Cari nati sotto la Bilancia, il vostro lunedì sembra essere ottimo per il lavoro, specialmente se vi aspettasse qualche viaggio o spostamento lungo!

Mettetevi in gioco, che le fortune sembrano essere notevoli, ma ovviamente siete voi a dovervi mettere nella condizione di ottenerle!

In amore, forse, la situazione è un pochino altalenante, cercate di parlare con il partner.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio: Acquario

Amici dell’Acquario, questa giornata di lunedì sembra essere illuminata da un’ottima serie di transiti positivi, almeno secondo quanto letto da Paolo Fox!

Datevi tanto da fare per ottenere buonissimi successi in qualsiasi cosa decidiate di impegnarvi. Il lavoro presto crescerà parecchio, magari questo è un momento migliore per pensare all’amore e ai rapporti!