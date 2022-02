Festival di Sanremo scaletta: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara nella prima serata

Programmi TV

L’attesa è ormai terminata e la gara del 72esimo Festival di Sanremo può prendere il via nella sua prima giornata ufficiale. Martedì 1 febbraio 2022 ha inizio il tanto atteso terzo capitolo da conduttore e direttore artistico di Amadeus che per l’occasione non ha voluto lasciare niente al caso, organizzando un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana e di tutto lo spettacolo. Il presentatore avrà al proprio fianco Ornella Muti e tanti ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston alternandosi in più di 4 ore di spettacolo che faranno da contorno alla gara dei primi 12 artisti chiamati ad esibirsi.

Festival di Sanremo 2022: la scaletta delle esibizioni della prima serata

Ci siamo. Finalmente prende il via l’attesissima 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il conto alla rovescia è ormai terminato e gli artisti sono pronti a fare il loro debutto sul palco del Teatro Ariston della città dei fiori, per dare il via alla competizione che regalerà ad uno di loro l’accesso diretto al prossimo Eurovision Song Contest.

Dell’Amadeus Ter si sapeva veramente quasi tutto e ci mancava solo conoscere l’ordine di esibizione dei primi 12 artisti in gara. A svelare la scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione dei cantanti ci ha pensato Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando a poche ore dall’inizio in che sequenza vedremo esibirsi gli artisti.

Ecco la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022:

Achille Lauro – Domenica Yuman – Ora e qui Noemi – Ti amo non lo so dire Gianni Morandi – Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Michele Bravi – Inverno dei fiori Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Mahmood e Blanco – Brividi Ana Mena – Duecentomila ore Rkomi – Insuperabile Dargen D’Amico – Dove si balla Giusy Ferreri – Miele

Festival di Sanremo 2022: tutti gli ospiti della prima serata

Amadeus intorno alle ore 20:40 darà il via alla 72esima edizione del Festival affiancato dalla splendida Ornella Muti.

La prima delle 5 coconduttrici farà gli onori di casa nel presentare sia i 12 artisti in gara che i tanti ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston.

A fare compagnia ai due presentatori ci saranno le divertenti incursioni dello showman Fiorello, il ritorno dei Måneskin che potranno finalmente abbracciare il calore del pubblico del prestigioso teatro dopo la vittoria dello scorso anno, il trio di dj tutto italiano dei Meduza ed il tennista Matteo Berrettini.

Saranno presenti durante la serata per presentare i loro progetti in Rai anche gli attori Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè mentre in collegamento Colapesce e Dimartino.