Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 12 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 12 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario introduce l’arrivo di una primavera molto attiva. Siete un po’ agitati, ma perché a seconda del giorno cambiate pensieri e idee questo può portare ad affaticarsi in fretta oltre che iniziare cose che poi siete costretti a finire in tempi ristretti!

Siccome siete sempre pronti a vivere il massimo le emozioni, il vostro presente è molto faticoso. Il consiglio di Paolo Fox è quello di tornare a vivere in modo forte l’amore, cercate qualcosa che vi sorprenda! Il transito di Urano nel vostro segno vi sta portando un po’ di insicurezza sulla strada da seguire, ci vuole coraggio e chiarezza per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 12 febbraio: amore

In campo sentimentale potrete iniziare a pensare a qualcosa di nuovo da vivere in coppia, il consiglio di Paolo Fox è quello di usare un pizzico di follia anche nell’affrontare i sentimenti… ci vuole creatività e voglia di dimostrare! Le stelle del week end vi invitano a ricaricarvi vivendo in maniera molto intensa tutte le emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 12 febbraio: lavoro

Anche se avete successo nel lavoro, state cercando di cambiare, avere della libertà di pensiero, avere tempo di fare ciò che vi piace o di faticare per voi stessi! Cari Acquario, potete puntare a creare qualcosa dai mesi estivi, maggio e giugno porteranno grandi possibilità.

Come al solito state ancora gestendo qualche intoppo economico, ricordate che avete sempre un Saturno che consiglia prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 12 febbraio: fortuna

In questi giorni è stato difficile decidere da che parte andare, siete un po’ stanchi di ciò che conoscete bene, ma allo stesso tempo non avete voglia di buttarvi in nuove opportunità o in una nuova vita senza avere niente di certo!

Se volete davvero cambiare vita forse un po’ di preparazione non guasterebbe, siete sempre molto spontanei, ma il cielo per il vostro segno consiglia sempre cautela.

