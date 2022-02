Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 12 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia è ben chiaro nel dire che avete bisogno di fermarvi! Questo week end dovrà essere all’insegna del recupero, su tutti i fronti. È possibile che si debba chiarire qualcosa in amore o in famiglia, da domani, di solito siete voi che fate da tramite nelle discussioni, ma non potete nemmeno cedere a ciò che non vi piace!

Siete sempre in cerca delle cose ordinate, ma soprattutto di circondarvi di persone gentili, proprio per questo potreste decidere di allontanarvi da qualcuno che vi sta facendo soffrire. Ci saranno giorni migliori per il passaggio di Venere nel vostro segno, per ora è consigliata cautela!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 febbraio: amore

I prossimi due giorni, cari Bilancia, saranno di chiarimento per quanto riguarda i sentimenti! Avete bisogno di avere risposte o solo di essere decisi su ciò che vi fa stare bene in amore. Un po’ tesi i rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e Capricorno, cercate di recuperare della stabilità, i troppi pensieri non possono portarvi nulla di più.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 febbraio: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia, continua il bisogno di ridimensionarsi, di pensare a soluzioni immediate per problemi che avete ora! Forse sono arrivate notizie che non aspettavate e c’è stata qualche sorpresa di troppo… tra qualche tempo arriveranno anche le soddisfazioni, l’importante è mantenere la stessa cura che fino al momento vi ha consentito di superare anche i momenti più tesi!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 febbraio: fortuna

Dalla giornata di domani, cari Bilancini, non sarà facile mantenere un week end equilibrato!

Alcune tensioni potrebbero sfogarsi proprio in queste ore, meglio non aumentare lo stress e cercare di non prestare attenzione alle polemiche, d’altronde avete lavorato molto in questo periodo per superare gli ostacoli, se dovete fatevi valere, ma non con aggressività.

