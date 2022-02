Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 12 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 febbraio per i nati in Scorpione è molto positivo, in particolare grazie alla presenza di Luna e Giove che sono favorevoli e vi aiutano a godervi un cielo interessante proprio da questo week end! Molto importante ritrovare le energie che da inizio settimana sono un po’ basse, per vivere al meglio le emozioni!

Mercurio e Venere sono attivi, quindi cercate di non esagerare con la necessità di attenzione, se ci sono problemi con gli affetti meglio chiarire subito e non tenere il muso. Avete avuto una settimana piena, iniziata con molte cose da gestire, usate i prossimi giorni per ritrovare la carica, questo ottimo cielo vi consente di prendervi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 12 febbraio: amore

Come già anticipato, avrete due giorni intensi per quanto riguarda l’amore, cari Bilancia, che vuol dire bei momenti per vivere nuovi incontri o riscoprire una grande passione, ma anche farvi sentire con il partner se in qualche modo pensate di essere trascurati! Se volete iniziare a pensare al futuro nel week end avrete tutto il tempo per riflettere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 12 febbraio: lavoro

Si può dire che in questi giorni siete stati sul piede di guerra, ma non per sollevare inutili polveroni, bensì per affermare la vostra posizione e chiedere ciò che vi spetta!

La presenza di un Saturno un po’ antipatico non permette ancora di esprimervi in tutto il vostro potenziale, bisognerà attendere momenti migliori!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 12 febbraio: fortuna

È arrivato il momento di fare una pausa, cari Scorpione, le ultime settimane sono state faticose e il consiglio di Paolo Fox è quello di non cedere alle discussioni soprattutto quando siete stanchi!

Godetevi al meglio queste giornate dedicate ai sentimenti, cercate anche di recuperare un po’ di sonno per ripartire al meglio la prossima settimana.

