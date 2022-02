Oroscopo Bilancia domani 18 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari amici della Bilancia, quello che sembra volervi garantire la Luna in questa giornata di venerdì sembra essere un generale momento di calma e pace, spingendovi a chiudervi un pochino in voi stessi. Venere e Marte vi rendono poco abili nel dialogare, magari rinunciate ad un qualche confronto diretto che porterebbe solo problemi e litigi.

Sul lavoro è ora di cambiare qualcosa.

Oroscopo Bilancia, 18 febbraio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere piuttosto buona per voi, purché però evitiate con tutti voi stessi di litigare con il partner. Non dovrebbe succedere nulla di negativo, ma occorre che stiate attenti a non affrontare alcun problema in modo diretto. Se aveste un fastidio, tenetelo un attimo per voi, ci saranno giornate più adatte per affrontarlo senza il rischio di sbagliare.

Oroscopo Bilancia, 18 febbraio: lavoro

Dal punto di vista dell’impegno lavorativo, invece, questo venerdì non sembra aspettarvi con grandissime novità o emozioni, ma neppure con dei particolari successi inaspettati, cari Bilancia.

Impegnatevi, ma senza esagerare, e magari cercate anche di capire in quale modo potreste muovervi per fare qualcosa meglio. È ora di cambiare passo, o finirete quasi certamente per innervosire qualcuno.

Oroscopo Bilancia, 18 febbraio: fortuna

Cari nati sotto la Bilancia, infine, in questa giornata di venerdì un piccolo aiuto per evitare di incappare in grossi problemi potrebbe arrivare anche dalla fortuna!

Non riponeteci troppe speranze, non è chiaro se vi aiuterà veramente o no.

