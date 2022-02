Oroscopo Sagittario domani 18 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, la vostra giornata di venerdì sembra essere leggermente fastidiosa per i rapporti sul luogo di lavoro. State attenti ai fraintendimenti con colleghi e superiori, potete risolverli rapidamente, ma è importante che non degenerino. Giove riduce notevolmente la vostra fiducia in voi stessi, occhio.

Mentre, in amore forse il partner è leggermente geloso, cercate di ascoltarlo.

Oroscopo Sagittario, 18 febbraio: amore

Questa non sembra essere, insomma, un’ottima giornata amorosa, interessata anzi da qualche notevole fastidio. Forse, infatti, il partner potrebbe volervi parlare di un suo problema, che potrebbe essere una leggera gelosia, e sarà importante che voi carissimi amici impegnati del Sagittario ci poniate attenzione, senza arrabbiarvi.

Affrontate i problemi con calma, e si risolveranno!

Oroscopo Sagittario, 18 febbraio: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro, cari Sagittario, sarà forse altrettanto fastidioso. Siete produttivi ed anche invogliati ad impegnarvi, ma nel frattempo gli astri renderanno complesso fare dei concreti passi avanti.

In generale, inoltre, sembra anche attendervi un qualche incomprensione con un collega, maglio stare attenti a non farla degenerare inutilmente!

Oroscopo Sagittario, 18 febbraio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di venerdì sembra essere poco attenta al vostro procedere, carissimi nati sotto il segno del Sagittario.

Non preoccupatevi, sarà assente per la maggior parte dei segni in giornata, basta non pensarci e andare avanti!

