Oroscopo Bilancia domani 19 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari amici della Bilancia, in questa giornata di sabato sembra necessario che vi isoliate un pochino da chi vi circonda per cercate di ristabilire il vostro equilibrio. Niente di grave, ma forse è meglio spiegare le vostre ragioni al partner che altrimenti vi vedrebbe sparire senza motivo.

Grazie a Mercurio e Saturno, pensando tanto al lavoro riuscirete ad organizzare tutto meticolosamente!

Oroscopo Bilancia, 19 febbraio: amore

L’amore in questa giornata non sembra essere così tanto positivo per voi, ma neppure negativo a dirla tutta, cari amici della Bilancia. Se aveste bisogno di isolarvi, fatelo, ma spiegatevi anche con il partner, non è bello sparire senza spiegazioni. Sembrate avere, però, bisogno di capire anche se valga la pena portare avanti la relazione, dopo un periodo che vi ha decisamente messo in difficoltà.

Oroscopo Bilancia, 19 febbraio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, se doveste per forza andarci, allora cercate di fare quanto basta per questo sabato, senza ambire a raggiungere chissà cosa in una sola giornata.

Grazie a Mercurio e Saturno potreste riuscire ad organizzare con grande fermezza e sicurezza i passi che farete nei prossimi giorni pensandoci un po’ su, ma non ha senso cercare di correre in questo momento.

Oroscopo Bilancia, 19 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di particolare da dire sulla vostra giornata di sabato, carissimi nati sotto il segno della Bilancia. Non pensateci troppo, sarebbe solo un’altra ragione per avere il morale sotto i piedi.

