Oroscopo Bilancia domani 22 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Una Luna piuttosto importante sembra attendervi nel corso di questo martedì, cari Bilancia! Il luminare notturno dovrebbe riportarvi alla mente qualche questione finanziaria che avete trascurato, spingendovi a risolverla una volta per tutte. In amore la giornata non avrà grandi sensazioni in serbo, mentre sul lavoro grazie a Mercurio un successo sembra essere vicinissimo!

Oroscopo Bilancia, 22 febbraio: amore

Questa giornata amorosa, insomma, non sarà ancora al massimo della forma possibile per voi carissimi Bilancia impegnati, state attenti. In generale, non sembrate sentirvi esattamente sereni o tranquilli con il partner, ma forse basterà affrontare la questione con calma per trovare una soluzione che vi metta d’accordo! Per voi single non sembra esserci terreno fertile ora come ora.

Oroscopo Bilancia, 22 febbraio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, ciò che vi attende sembra essere veramente gratificante, ma non per questo meno impegnativo, cari Bilancia!

Grazie a Mercurio, e ai vostri enormi sforzi dell’ultimo periodo, un qualche successo sembra essere decisamente a portata di mano! Occorre solamente fare gli ultimi sforzi per raggiungerlo, ma non è necessario arrabbiarsi se non dovesse arrivare in giornata.

Oroscopo Bilancia, 22 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di martedì non sembra essere molto attenta a quello che fate voi carissimi nati sotto la Bilancia.

Non vedetela come una cosa negativa, pensate a ciò che dovreste fare e cercate di non distrarvi troppo!

