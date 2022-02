Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 22 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 22 febbraio per i nati sotto il segno dell’Acquario è pronto a regalarvi un cielo pieno di opportunità! Bella la congiunzione di pianeti che arriverà tra poco, Mercurio andrà a dare manforte ad un Saturno già solido, arriverà molta determinazione e voglia di fare passi concreti in avanti.

Domani c’è anche bisogno di ritrovare la vostra capacità di comprendere che c’è chi può non essere d’accordo con voi, esercitare la pazienza è un atto di forza, oltre che di strategia, a volte per ottenere ciò che si vuole si deve procedere con cautela. Se per caso avvertite di essere esclusi da qualche cosa, da domani le cose miglioreranno, ricordate che per i pensieri e i sogni c’è sempre tempo, puntate alla bellezza dei rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 22 febbraio: amore

Domani in amore meglio procedere un passo alla volta, cari Acquario, non avete ancora scelto cosa fare, se siete indecisi su una relazione, ma è la voglia di polemica che da domani sarà più forte e discutendo di certo non si risolvono le cose! Tra qualche giorno sarà possibile chiarire meglio o cercare di sanare un rapporto che volete a tutti i costi salvare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 22 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo ormai siete esperti nel capire quando ci sono cose che non vanno, soprattutto nelle collaborazioni bisogna agire con calma e capire dove possono essere i punti di incontro, se ci sono!

Intanto potreste utilizzare questo periodo di riflessione per dedicarvi a qualche passione, un’attività che vi regala soddisfazioni con poco sforzo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 22 febbraio: fortuna

In questi primi giorni della settimana meglio procedere lenti, perché il benessere con tutto ciò che avete in ballo, potrebbe essere l’ultimo dei vostri pensieri! Il senso di sollievo arriverà da mercoledì, nel frattempo prendetevi un po’ più cura di voi, anche le sorprese possono portare un po’ di stanchezza.

