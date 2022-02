Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 25 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 25 febbraio per i nati sotto il segno della Bilancia porta emozioni importanti, avrete molta forza, ma ricordate che state attraversando momenti nervosi e probabilmente avrete bisogno di più tempo per superare l’elettricità del periodo!

Il consiglio è quello di cercare e trovare compromessi, in altre parole non cedete alle discussioni, sia in amore che in famiglia. È il momento di riscoprire la pazienza, perché non c’è altro modo di affrontare i prossimi ostacoli e superarli. Siete sempre in grado di comunicare, avete imparato ad esprimere meglio ciò che provate e questa qualità vi aiuterà molto se tenterete di risolvere ciò che vi preoccupa!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 25 febbraio: amore

Cercate di scacciare i pensieri nervosi, potrebbero tornare a galla delle insicurezze, cari Bilancia, ma non cedete alla gelosia, ricordate che guardare avanti vi servirà a superare questo momento impegnativo. Sfruttate queste giornate per far capire agli altri che non è sempre giusto per voi porgere l’altra guancia, avete anche voi il diritto di lottare per ciò che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 25 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo in particolare è tempo di rimboccarsi le maniche, cari Bilancia, alcuni problemi possono portare molti pensieri, ma le stelle agiscono in un cielo in cui sarete in grado di superare ciò che adesso vi frena un po’!

Ultimamente avete combattuto per affermarvi, soprattutto se avete subito dei cambiamenti, ma avete imparato a non cedere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 25 febbraio: fortuna

Siete in attesa dell’arrivo di marzo, anche per voi cari Bilancia c’ è aria di aspettativa!

L’arrivo di Venere porterà un po’ di calma in più e al momento vi serve avere dei giorni di tregua per capire bene dove porta tutto il vostro lavoro. Cercate di pensare anche a stare meglio, createvi dei momenti di recupero solo vostri per allontanarvi dalle tensioni.

