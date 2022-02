Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 25 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 25 febbraio per i nati in Scorpione consiglia di non tenersi dentro nulla di importante, soprattutto se riguarda l’amore! Sono giornate buone per puntare sugli affetti, dare spazio a emozioni importanti e a chiarimenti, nel caso abbiate avuto momenti di allontanamento che ora volete recuperare!

In generale siete molto pazienti, ma anche irruenti quando capite che è il caso di smettere di provare a recuperare ciò che non funziona più… il consiglio di Paolo Fox rimane quello di attendere fino a marzo, prima di prendere decisioni definitive, a volte è necessario avere tempo per riflettere bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 25 febbraio: amore

Dopo un inizio di settimana complesso, cari Scorpione, ora vi sentite meglio. In amore potreste ancora avere dei dubbi, soprattutto se avete a che fare con qualcuno che non riuscite più a capire. Riflettete bene prima di chiudere una storia, essere sicuri è un bene, ma c’è tempo e modo per chiarire, se potete rimandate le decisioni alla metà del mese prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 25 febbraio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Scorpione, c’è sempre voglia di mettervi in mostra, non tanto per primeggiare, quanto perché avete dei obiettivi per la vostra carriera e vi piacerebbe iniziare a costruire qualcosa in quella direzione!

Non farete meno fatica, ma il Sole è con voi da qualche giorno ormai, sfruttate la sua influenza per prepararvi anche a qualche futuro chiarimento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 25 febbraio: fortuna

Si parte in questa giornata con un po’ di energia in più, fino ad arrivare al massimo della forza questo week end!

Vi trovate nel bel mezzo di una transizione tra un mese difficile e uno che porterà sorprese e un cielo interessante in particolare per il lavoro. Cari Scorpione, da domani pensate a come rilassarvi e a come ricaricarvi in attesa di una nuova settimana!

