Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 25 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 febbraio per i nati sotto il segno del Sagittario ricorda che state vivendo settimane importanti, il senso di libertà e il desiderio di successo che volete ritrovare vi portano a non mollare, la capacità di inseguire nuove avventure non manca.

Arrivate da un paio di giorni con la Luna nel segno, quindi potreste aver chiarito alcune situazioni che fino a pochi giorni fa erano molto confuse! Siete molto bravi a reinventarvi e la capacità di crearvi una nuova vita quando ne sentite il bisogno è sicuramente una bella qualità per recuperare dopo periodi un po’ pesanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 25 febbraio: amore

In amore, cari Sagittario, siete in attesa di un riscatto, che potrebbe arrivare anche per il vostro segno, più facilmente a metòà del mese di marzo. Da domani c’è un recupero in vista e le amicizie speciali possono diventare qualcosa di più! Chi vive rapporti di coppia forti, potrà puntare ancora avanti con forza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 25 febbraio: lavoro

In quest’ottica di recupero sarebbe bello sapere che chi aveva un peso se lo è finalmente tolto, pensare alle novità potrebbe darvi la spinta giusta per non rimanere fermi in un periodo che promette bene, se sfruttato a dovere!

Attenzione solo a chi ha qualche pensiero in più riguardo al denaro, forse avete qualche spesa ancora da saldare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 25 febbraio: fortuna

Di solito, cari Sagittario, le cose per voi migliorano ogni anno intorno ai mesi di aprile e maggio, primavera inoltrata! Quest’anno però le belle notizie arrivano prima, già tra qualche giorno potrete notare una differenza sostanziale tra l’atmosfera di questo febbraio e il nuovo spirito di marzo.

I risvegli sono dietro l’angolo… sarà un bel periodo per rimettersi in gioco.

