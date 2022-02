Oroscopo Bilancia domani 1 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, a partire da questa giornata di martedì sembra che inizi un buon influsso positivo di Mercurio che vi dovrebbe accompagnare e sostenere per un po’ di tempo. Per ora tenderà a migliorare la comunicazione tra voi e il partner, mentre presto dovrebbe avere influenza anche su tutto il resto, in generale!

Il lavoro procede, senza nessuna particolare novità, ma bene!

Oroscopo Bilancia, 1 marzo: amore

Una buona giornata amorosa dovrebbe, insomma, attendervi alle porte di questo martedì, carissimi amici della Bilancia impegnati! Ultimamente forse le cose non sono andate per il meglio, ma da ora finalmente potrete almeno comunicare con il partner con tranquillità, affrontando i problemi con la necessaria lucidità e riuscendo, forse, anche a risolvere qualcosa!

Ricordate di non litigare, però.

Oroscopo Bilancia, 1 marzo: lavoro

La sfera lavorativa, invece, non sembra volervi regalare alcuna particolare opportunità in questa giornata, in una piuttosto marcata e generalizzata monotonia, che però non dovrebbe essere eccessivamente fastidiosa!

Infatti, in questo momento non sembrate essere molto attenti o invogliati ad ottenere il successo a cui ambite, tanto vale rilassarsi un attimo e impegnarsi poi!

Oroscopo Bilancia, 1 marzo: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere affatto presente in questa vostra giornata di martedì, carissimi nati sotto il segno della Bilancia. Non fatene un problema, non pensateci troppo e vedrete che tutto si risolverà piuttosto velocemente.

