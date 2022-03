Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 4 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 4 marzo per i nati in Scorpione analizza ciò che è stato l’inizio di questa settimana, un po’ di turbolenze vi hanno agitato e forse siete stati indecisi sul come agire. Il vostro cielo non è un cielo in cui portare grandi problematiche, la forza di Giove è ancora con voi e anche se ci sono delle difficoltà sarete in grado di affrontarle!

Da domani continua l’allerta sull’umore, potrebbero arrivare discussioni tra un paio di giorni, specialmente se chi è ancora legato a voi dal passato non vi lascia liberi dai giudizi! Avete certamente bisogno di capire chi vuole starvi davvero vicino e valorizzare quei rapporti, se vi accorgete che qualcosa non va con una persona in particolare meglio chiarire subito.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 4 marzo: amore

In amore, cari Scorpione, sarà possibile rivedere delle scelte o cambiare un percorso che avete scelto in coppia, ma che adesso non vi convince più! Non abbandonate l’ottimismo, da domenica servirà molta pazienza nei rapporti e cautela in più a causa dei pianeti con un transito nervoso, ma puntare sulle amicizie potrebbero essere un ottimo modo per risollevare il morale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 4 marzo: lavoro

In ambito lavorativo avete ancora il Sole nel segno fino al 20 di questo mese, cari Scorpione, potrebbero esserci risoluzioni a livello economico che vi fanno prendere fiato!

Vi piace lottare soprattutto quando sapete di poter vincere e che la vostra opinione potrebbe essere decisiva, ma cercate di impiegare le energie solo dove ne vale la pena!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 4 marzo: fortuna

Anche per voi, cari Scorpione, questi sono giorni intensi, tra diversi alti e bassi si intravede comunque un miglioramento sia in campo lavorativo che in campo sentimentale, ma l’importante è non agire troppo d’impulso e non perdere tempo con chi non vi potrà rendere felici!

Nel week end evitate le discussioni, iniziate già da domani a cercare della pazienza in più.

