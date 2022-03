Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 4 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 4 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia punta in modo particolare su questo fine settimana in arrivo, perché c’è molta voglia di liberarsi da ciò che si è vissuto durante i giorni precedenti! Un senso di liberazione che vi porterà direttamente alla giornata di domenica in cui si potrà dare più spazio alle emozioni!

Le vittorie sono in arrivo, proprio perché avete uno spirito diverso, la voglia di rivalsa vi permette di abbandonare un passato non troppo felice e guardare al futuro. Se dovete chiarire con qualcuno potrete farlo già da domani, l’importante è utilizzare gli spunti per chiudere situazioni in sospeso.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 4 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 marzo: amore

Di certo se doveste scegliere un giorno in cui parlare d’amore, sarebbe quello di domenica, sono in arrivo i pianeti a darvi ciò che vi serve per vivere al meglio le storie, cari Bilancia! C’è possibilità di revisione e da lunedì i sentimenti possono contare su Venere e Marte favorevoli. Potete puntare anche su una rinnovata passione, ci sono belle occasioni per vivere con serenità l’amore in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Bilancia, ormai sapete che se vi trovate in situazioni delicate è meglio non esagerare nel voler puntualizzare, se ci sono dubbi su come andrà la professione è perché il cielo è incerto e prima di aprile non ci saranno troppe occasioni per cambiare ritmo!

Nel frattempo è possibile valutare nuove opportunità, anche un trasferimento o un rinnovamento radicale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 4 marzo: fortuna

Nei prossimi giorni, cari Bilancia, potrebbero arrivare discussioni non previste, ma da domani avete la possibilità di utilizzare l’influenza dei nuovi pianeti nel vostro segno, una forza che vi servirà anche la prossima settimana se volete agire con più sicurezza.

Le emozioni contrastanti vi stanno stancando, ma il recupero è già partito, ne sentirete presto gli effetti.

