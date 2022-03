LOL 2 – Chi ride è fuori: quanto hanno guadagnato a puntata comici e conduttori? Tutti i cachet

Programmi TV

Su Amazon Prime Video è possibile trovare l’intera seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori, programma a puntate in cui dieci comici si sfidano, nel tentativo di rimanere impassibili mentre ognuno cerca di fare ridere gli avversari. Negli ultimi giorni sono emersi vari dettagli e indiscrezioni sui partecipanti al programma. Tra le varie curiosità vi sono anche i cachet percepiti dai comici e dai conduttori per ogni episodio.

LOL 2 – Chi ride è fuori, i cachet di conduttori e comici

Secondo le ultime indiscrezioni Amazon avrebbe sborsato somme da capogiro per realizzare la seconda stagione di LOL- Chi ride è fuori.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su Tpi Virginia Raffaele, il Mago Forest e Maccio Capatonda avrebbero ricevuto un compenso 10 mila euro a puntata. Diana Del Bufalo avrebbero avuto 8 mila euro, mentre tutti gli altri 5 mila euro.

Se queste cifre sembrano alte, quelle dei due conduttori, Fedez e Frank Matano, sono davvero astronomiche. Il cantante, infatti, avrebbe portato a casa 100 mila euro, Frank Matano, invece, 70 mila.

LOL 2: le critiche e le risposte di Fedez

Come è accaduto lo scorso anno, anche per questa seconda stagione, non appena Amazon ha rilasciato le prime puntate, le critiche non si sono fatte attendere.

La maggior parte di esse sono rivolte ai conduttori Fedez e Frank Matano che secondo gli utenti e gli spettatori “ridono per tutto”. Su Instagram Fedez avrebbe attribuito le eccessive risate a un errore di montaggio. Per difendere sé stesso e l’amico ha infatti affermato: “Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank.

Secondo me hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove un braccio e noi: ahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo…“.

Il cast di LOL 2 –Chi ride è fuori

Per questa seconda stagione di LOL il cast è equamente suddiviso tra donne e uomini.

Per gli uomini scendono in campo Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti (fratello di Caterina Guzzanti, concorrente della prima stagione), il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Le donne protagoniste invece sono Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione (moglie di Pozzoli) e Tess Masazza.