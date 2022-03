Oroscopo Sagittario domani 11 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il venerdì che sta per aprirsi al vostro cospetto, amici del Sagittario, sembra essere colpito da una Luna e un Mercurio decisamente fastidiosi che finiranno per mettervi in qualche guaio serio se non steste attenti. Sul lavoro siete stanchi e demoralizzati, decisamente poco propensi ad impegnarvi.

Mentre, in amore Venere sembra aprire le porte ad una nuova importante avventura, amici single!

Oroscopo Sagittario, 11 marzo: amore

La giornata amorosa di venerdì, insomma, sembra essere veramente ottima e solare, specialmente se parlassimo di quello che attende voi amici single del Sagittario! Infatti, grazie a Venere avete una grandissima voglia di divertirvi e vi aiuterà ad incappare in qualche nuova conoscenza che porterà ad una fantastica avventura!

Per voi coppie tutto sembra tranquillo, godetevi l’assenza di pensieri!

Oroscopo Sagittario, 11 marzo: lavoro

Quello che vi attende, invece, sul posto di lavoro non sembra essere affatto bello, e se non steste attenti la Luna e Mercurio potrebbero farvi incappare in qualche fastidioso problema.

Occhio a quello che vi succede attorno ed alle cose che vi vengono proposte e offerte. Siete distratti, poco invogliati ad impegnarvi ed anche poco energici, non vale quasi la pena di sforzarsi per ottenere qualcosa.

Oroscopo Sagittario, 11 marzo: fortuna

Infine, da parte della fortuna nel corso di questa giornata di venerdì non sembra attendervi nulla di effettivamente concreto o tangibile. Niente di grave, e certamente non vale la pena che ve ne preoccupiate, carissimi nati sotto il segno del Sagittario.

