Oroscopo Scorpione domani 16 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Per voi carissimi Scorpione sembra aprirsi una giornata di mercoledì non esattamente tranquilla, molto probabilmente colpita da ansie, preoccupazioni e fastidi. In particolare, sarà l’amore ad essere decisamente ostacolato, con parecchi litigi a colpire voi e il partner, cercate di stare attenti.

Mercurio e Saturno, invece, renderanno il lavoro produttivo, ma i contatti in ufficio poco sereni.

Leggi l’oroscopo del 16 marzo per tutti i segni:

Oroscopo Scorpione, 16 marzo: amore

Cari Scorpione, insomma, in questa giornata di mercoledì sembra che non possiate proprio provare una buona tranquillità dai contatti con la vostra dolce metà, ma anche con gli estranei nel caso siate single. Non sembrano fortunatamente attendervi grandi problemi per ora, ma non affrontare subito i dissapori con il partner potrebbe presto portarvi su delle strade veramente poco felici.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 16 marzo: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, potrete contare sull’ottimo supporto di Mercurio e Saturno che sembrano volervi rendere veramente molto produttivi, oltre ad aumentare anche la vostra voglia di impegnarvi!

Non sprecate l’occasione, ma nel frattempo state anche attenti a ridurre al minimo indispensabile i contatti con colleghi e superiori, perché sembrano essere decisamente sfavoriti.

Oroscopo Scorpione, 16 marzo: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di mercoledì che non sembra essere particolarmente felice, non avrà molto in serbo per voi, carissimi nati sotto lo Scorpione.

Cercate di non pensarci troppo, non dovete riempirvi la testa di preoccupazioni vuote.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!