Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 22 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 22 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia porta alla luce un periodo molto intenso, pieno di impegni, ma anche un po’ nervoso. Se state affrontando delle difficoltà sul lavoro potrebbe fare capolino qualche polemica in più, ricordate di risolvere tutto entro il mese di aprile.

I sentimenti vanno meglio, c’è spazio per portare avanti storie importanti o comunque regalare tempo alle relazioni, Venere continua a starvi accanto. Ricordate di non fissarvi troppo su alcune questioni solo per avere ragione, se non vale la pena continuare così cercate di utilizzare un po’ di diplomazia!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 22 marzo: amore

Arrivate da un bel fine settimana, cari Bilancia e i pianeti non vi abbandonano in questo periodo, con Venere attiva e Marte e Saturno a spalleggiarla non c’è davvero nulla che non vada. È possibile però continuare ad avere qualche dubbio, affrontare giorni intensi! I nuovi rapporti possono avere belle opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 22 marzo: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia è tempo di tirare le somme per quanto riguarda situazioni ancora aperte che chiedono soluzione, anche perché i prossimi mesi sarà difficile avere la stessa prontezza di questa prima parte dell’anno!

Entro maggio è possibile che dobbiate fare una scelta che può farvi cambiare percorso, per le nuove trattative invece ci sono ottime opportunità in vista.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 22 marzo: fortuna

La posizione opposta del Sole porta qualche fastidio, cari Bilancia, ma tutto sommato da domani è richiesta energia che potete trovare facilmente se chiuderete in fretta con il passato!

Ci sono molte occasioni in arrivo per voi, ma prima è necessario fare piazza pulita dei vecchi dubbi e delle indecisioni.

