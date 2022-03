Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 22 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 22 marzo per i nati in Scorpione consiglia calma e soprattutto di non cercare di chiudersi rispetto ad alcune tensioni! La comunicazione è molto importante, in particolare in questi giorni, i primi della settimana, che sono sempre un po’ stressanti per voi. Ci vuole equilibrio per dire ciò che si pensa senza dare spazio a discussioni, meglio aspettare questo fine settimana per risolvere al meglio le situazioni che lo richiedono.

Giove comunque ancora in aspetto favorevole può portare novità e le nuove attività potrebbero avere modo di farsi spazio proprio da questa settimana.

In famiglia serve diplomazia se ci sono problemi legati al denaro, potrebbero arrivare anche sorprese nei rapporti, se non sentite qualcuno da molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 22 marzo: amore

Ci sono buone occasioni in amore, cari Scorpione, gli incontri sono supportati da un cielo che permette di vivere i sentimenti con rinnovata energia, ma non dimenticate che le cose si muovono un po’ lente in questi giorni, avete la sensazione di aver riaperto le porte a delle situazioni chiuse del passato che ora come ora non vi servono a molto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 22 marzo: lavoro

Sul lavoro c’è molta più soddisfazione, cari Scorpione, c’è più voglia anche di fare richieste e questi saranno giorni buoni per avanzarne qualcuna, nel caso vi servisse!

Giove continua ad essere attivo nel vostro segno ancora per un po’, potete prendere decisioni con la vostra proverbiale razionalità, fidatevi del vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 22 marzo: fortuna

In questo clima di alleggerimento, cari Scorpione, sebbene ci siano sempre delle cose in sospeso, il vostro cielo continua a regalarvi momenti positivi, in particolare nella professione!

Ormai sapete che l’inizio della settimana per voi è sempre un po’ traumatico, cercate di riposare appena possibile e immagazzinare le forze per affrontare i prossimi giorni.

