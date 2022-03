Oroscopo Paolo Fox Leone domani 22 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 22 marzo per i nati sotto il segno del Leone in questo inizio di settimana vi mette in guardia da un po’ di agitazione, c’è confusione ancora domani, potreste sentire un po’ di complessità nel finire le cose o nel gestirle! C’è bisogno di revisionare delle cose, di prendere le distanze e guardarle da un altro punto di vista.

Le stelle rimangono molto forti, forse anche nelle discussioni in cui potete trovarvi immischiati, ma arriveranno tempi migliori, in cui vi libererete di ciò che vi appesantisce le giornate. Il cielo rimane in equilibrio, ma è probabile che manchino le risposte che cercavate… continuate ad avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 marzo: amore

In amore, cari Leone, potreste trovare un cielo un po’ turbolento nelle storie che nascono in questo momento, forse dopo tanto impegno non vi aspettavate questi risultati, forse vi sentite poco apprezzati! I mesi migliori per voi saranno quelli di maggio e giugno, in cui potrete lasciarvi andare e vivere le cose con più spontaneità.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Leone, ci vuole ancora della pazienza per apprezzare al meglio le opportunità, potreste volere di più e cercare di allontanarvi dalle cose che vi piacciono poco.

La vostra forza a volte vi porta anche dei momenti litigiosi, ma non scordate che i vantaggi vanno presi in considerazione appena si presentano.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 marzo: fortuna

Il consiglio in questi giorni, cari Leone, è quello di fare le cose con calma, ancora domani si farà sentire un po’ di fatica, da questa domenica però, quindi dall’arrivo della primavera, anche il Sole è tornato attivo nel vostro cielo, la forza non diminuisce, dovete solo capire bene come utilizzarla al meglio e quando.

