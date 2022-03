Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 24 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 24 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia è proiettato verso il week end, quando la Luna nel vostro segno porterà energia e nuova voglia di fare! Se siete ancora in bilico in tema di accordi è meglio chiudere tutto entro la fine del prossimo mese, maggio sarà un mese in cui le cose si muoveranno difficilmente e ottenere ciò che volete sarà più complesso.

Da domani pensate a come trascorrere un fine settimana in pace, contemplate momenti di relax, magari accanto alle persone che amate. Questa posizione favorevole di Venere vi aiuta a valorizzare i sentimenti, il consiglio è quello di lasciarvi andare alle emozioni, le stelle ve lo concedono.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 24 marzo: amore

Avete molte possibilità in amore, cari Bilancia a seconda di come state vivendo i rapporti. Se c’è qualche incomprensione avrete il tempo di affrontarla, se invece siete interessati a nuovi incontri la presenza del pianeta dell’amore vi protegge. Anche nei sentimenti si nascondono delle insidie ogni tanto, cercate di vivere al massimo le emozioni senza perdere di vista la lucidità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 24 marzo: lavoro

Cercate nuove occasioni in ambito lavorativo, cari Bilancia, avete bisogno di nuovi stimoli perché state affrontando troppi ostacoli al momento e avete voglia di cambiare!

Non abbiate fretta, ci sarà tempo per le novità, nel frattempo però è necessario concludere ciò che avete iniziato oppure definire delle questioni con dei collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 24 marzo: fortuna

Per ricaricare le batterie, cari Bilancia, pensate al fine settimana che vi attende.

Avete bisogno di allontanarvi anche con il pensiero dai problemi di tutti i giorni e ritrovare l’equilibrio! Nei prossimi giorni il consiglio di Paolo Fox è di ritrovare gli affetti, riavvicinarsi a ciò che vi fa stare bene porterà nuova energia per la prossima settimana.

