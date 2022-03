Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 24 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 24 marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli in un periodo generale di recupero, mette in guardia ancora da queste giornate un po’ tese, se ci sono dei problemi da risolvere e ci sono altre opinioni da considerare è probabile che si discuta per un po’! Sopratutto in amore attenzione ai momenti di disaccordo, entro la fine del mese è necessario risolvere perché ad aprile l’amore sarà un po’ sottotono.

Venere e Marte favorevoli vi aiutano a risollevarvi soprattutto questo week end, ricordate che l’energia di questi giorni non è al massimo, c’è possibilità di recupero già tra qualche ora, continuate a fare le cose con calma, la fretta è sempre una cattiva consigliera.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 24 marzo: amore

In amore, cari Gemelli, se avete appena iniziato una storia è bene prendersene cura già da adesso, il mese di aprile potrebbe porre degli ostacoli sul vostro cammino che vorrete evitare! Il cielo rimane intrigante con l’aiuto del pianeta dedicato ai sentimenti, rimane necessario continuare ad essere curiosi e se c’è da ritrovare un’intesa cercate di lavorarci in vista di un mese di maggio di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 24 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Gemelli, ci vuole ancora un po’ di attenzione almeno fino a questa domenica, la situazione economica potrebbe continuare a provocarvi dubbi.

Il consiglio di Paolo Fox è di prendere tempo, non decidere nulla di definitivo in questi giorni, potrebbe essere aumentata la mole del vostro lavoro, cercate di non stancarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 24 marzo: fortuna

Il vero sblocco per voi arriverà nel mese di maggio, cari Gemelli, reagite bene agli stimoli, ma se ultimamente vi siete sentiti agitati è perché avete molte cose da risolvere.

Se cercate di fare tutto in poco tempo potrebbe essere troppo, utilizzate i tempi dilatati per riflettere meglio sulle cose e agire nel fine settimana.

