Oroscopo Paolo Fox Leone domani 24 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 24 marzo per i nati sotto il segno del Leone consiglia di non preoccuparsi se tutto sembra più difficile in questi giorni. Ci sono molte cose da fare e continua un’opposizione di Venere che non vi aiuta a mantenere le cose in ordine!

Anche se avete iniziato da poco un nuovo lavoro o una mansione differente è probabile che da maggio arrivino ancora novità, intanto se avete qualche questione ancora in sospeso o da risolvere presto, meglio puntare al fine settimana, quando sarete più tranquilli e il cielo sarà più disponibile. Il mese decisivo per voi sarà aprile, soprattutto in amore, i pianeti saranno con voi e la vira pratica diventerà più semplice da gestire.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 24 marzo per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Leone, 24 marzo: amore

In amore, cari Leone, se state vivendo rapporti delicati è il caso di essere prudenti, le stelle sono un po’ deboli e finché Venere continuerà la sua opposizione tutto sarà meno chiaro! I nuovi incontri non vanno sottovalutati, il week end porta una nuova energia e con uno spirito diverso potrete apprezzare tutto un po’ di più.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 24 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Leone, potreste ancora vivere qualche preoccupazione, ma migliora la comunicazione e conoscere persone nuove che sono legate alla vostra professione aiuterà molto nelle prossime settimane, quando arriveranno novità interessanti!

Iniziate a pensare di allargare i vostri orizzonti oltre il campo che conoscete, mettervi in gioco potrebbe essere stimolante.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 24 marzo: fortuna

Siete molto attivi a livello concreto, talmente tanto da sentirvi tanto stanchi in alcune giornate.

Cercate di ritrovare l’equilibrio per essere più presenti, in famiglia e nelle relazioni, perché ultimamente sentite un distacco dagli affetti che potrebbe portare difficoltà. Se sentite di aver bisogno di essere rassicurati, meglio comunicare in fretta con chi vi ama.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!