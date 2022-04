Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 2 aprile per il segno del Capricorno riporta la voglia di sorridere finalmente, dopo giorni un po’ impegnativi e pesanti da gestire! È tempo di lasciare indietro le preoccupazioni e dedicarsi a ciò che potrebbe farvi stare bene, come l’amore e i sentimenti.

Chi ha in mente di farsi avanti potrebbe sfruttare già questo fine settimana per dichiararsi, ma in generale tutto aprile sarà il mese dedicato ai nuovi sentimenti. Come sapete negli altri campi sarà invece utile concludere ciò che rimane in sospeso prima di maggio, la programmazione è essenziale e voi siete le persone giuste per tenere tutto in ordine e in equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 2 aprile: amore

Questi due giorni parlano di grandi opportunità in amore, cari Capricorno, cercate di vivere le emozioni al massimo già da domani, dopo un periodo stancante anche voi avete bisogno di ritrovare la serenità e la voglia di dimenticare tutto! Ci sono situazioni interessanti che già richiedono la vostra attenzione e se state cercando un nuovo amore è tempo di dedicare del tempo a ciò che potrebbe farvi stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 2 aprile: lavoro

Gli accordi sono più vicini, cari Capricorno, dopo una settimana intensa siete pronti a vivere le cose con uno spirito più rilassato! Il cielo vi mette un po’ di fretta nel risolvere le cose, ma vi serve una spintarella per concludere ciò che vi serve portare a termine ora.

Il week end vi sprona a lasciare le questioni lavorative un po’ da parte e godervi nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 2 aprile: fortuna

Avete ritrovato la vostra energia, cari Capricorno e da domani avrete molte occasioni di usarla!

Il cielo in amore è sereno, per questo è arrivato il momento di andare in contro alle nuove possibilità con più coraggio, anche se avete vissuto delle delusioni non c’è motivo per non aprirsi ai sentimenti, soprattutto quando le stelle vi proteggono.

