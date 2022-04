Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 2 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia ricorda che è necessario trovare un compromesso in questo periodo, se vi siete accorti in tempo che c’era qualcosa da risolvere avete tutto il tempo per farlo durante questo mese!

Come sapete da maggio ci saranno meno occasioni per voi di concludere ciò che è rimasto in sospeso. Ottime occasioni per i sentimenti in vista, ma anche nuovi progetti che potrebbero entusiasmarvi e proposte intriganti. Dedicatevi solo alle emozioni concrete e certe e cercate di proteggere i vostri rapporti e gli affetti da possibili problemi che state vivendo negli altri campi.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 2 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, si percepisce un po’ di tensione e qualche difficoltà può portare dubbi nei rapporti! La vostra emotività spesso vi coinvolge in pensieri anche quando siete impegnati in altro. Di sicuro sentite la mancanza degli affetti e in questi giorni potrebbe farvi bene riavvicinarvi a chi vi vuole bene.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 aprile: lavoro

In ambito professionale, cari Bilancia, meglio cambiare subito se ne avete l’occasione e ne sentite il bisogno! Sono favoriti gli accordi in questo periodo, con un Sole e un Mercurio contrari è normale che le giornate sembrino più difficili del solito, da domani cercate di ritrovare la pazienza perduta, Giove continua a darvi qualche grattacapo da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 2 aprile: fortuna

Avete imparato come recuperare in fretta, cari Bilancia, siete ormai diventati campioni nel recuperare le giornate che sembrano voler causare problemi!

La vostra forza vi permette di continuare a a seguire ciò che volete raggiungere anche sotto questo cielo incerto, questo fine settimana non fate nulla di troppo impegnativo, cercate di trovare dei momenti da dedicare a voi stessi.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!