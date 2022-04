Oroscopo Paolo Fox Leone domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 2 aprile per i nati sotto il segno del Leone porta a riconsiderare i sentimenti, perché proprio in questo week end ci saranno occasioni utili per riscoprire l’amore! Ed è davvero una bel momento per concentrarvi sulle emozioni, perché tra poco Venere smetterà di essere agitata.

Arrivate da una giornata migliore rispetto alle scorse settimane, forse vi sentite più compresi e pronti a ripartire verso un mese di maggio che vedrà concretizzarsi i vostri progetti e il vostro duro lavoro. Siete sicuramente più sicuri delle vostre azioni, anche grazie alla protezione delle stelle e alla forza dei pianeti.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 aprile: amore

Un bel fine settimana vi attende in amore, cari Leone, anche se il cielo richiede ancora prudenza potrete iniziare a rilanciare la vostra vita sentimentale! Sono in arrivo compromessi utili a chiudere situazioni del passato a cui volete smettere di dedicare troppo tempo. Da domani sono favoriti anche gli incontri, come la possibilità di costruire qualcosa nelle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 aprile: lavoro

Avete ricevuto molto sul lavoro in questi ultimi tempi, cari Leone, forse di più di quanto vi aspettavate! Sono aumentate le responsabilità e anche i vostri ritmi, che ogni tanto si fanno un po’ troppo pressanti.

Prendete queste giornate come utili per sviluppare meglio il vostro impegno, intanto considerate di prendervi una pausa questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 2 aprile: fortuna

Finalmente avete ottenuto la visibilità che desideravate, ma è arrivato anche un po’ di stress o sicuramente un po’ di lavoro in più!

Il consiglio di Paolo Fox è quello di trovare nelle giornate di questi week end lo spazio per i sentimenti. Se avete bisogno di occuparvi del vostro benessere questi sono i giorni giusti per farlo.

