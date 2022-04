L’allarme dell’OMS in vista dalla Giornata Mondiale della Salute: 13 morti al minuto a causa dell’inquinamento

Ogni minuto l’inquinamento atmosferico causa 13 morti, che potrebbero essere evitati con alcuni accorgimenti utili a noi, all’aria che respiriamo e al nostro pianeta. È questo l’allarme lanciato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che aiuta tutte le popolazioni a raggiungere l’obiettivo del più alto livello possibile di salute. L’organizzazione, in vista della Giornata Mondiale della Salute 2022, lancia precisi avvertimenti.

OMS: 13 morti al minuto a causa dell’inquinamento

A lanciare il preoccupante allarme è la stessa Organizzazione Mondiale della Salute, che si occupa della relazione tra l’inquinamento del nostro pianeta e la salute di tutti noi.

L’OMS avverte che “L’inquinamento atmosferico uccide 13 persone al minuto, a causa di cancro ai polmoni, malattie cardiache e ictus” e invita a fermarsi dal “bruciare combustibili fossili come petrolio, carbone e gas naturale”, ovvero i maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico, al fine di contrastarlo. Negli ultimi giorni l’Organizzazione ha lanciato l’allarme sull’inquinamento atmosferico: le morti al minuto si traducono in 13 milioni di decessi annui.

Inquinamento: dati allarmanti dal sito dell’OMS

Dati preoccupanti quelli riportati sul sito ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Salute in merito all’inquinamento.

Si legge, infatti, che: “9 persone su 10 respirano aria inquinata e 3,6 miliardi di persone nel mondo non hanno servizi igienici sicuri, 2 miliardi, invece, non possiedono acqua potabile a causa di falde acquifere inquinate”.

La Giornata Mondiale della Salute il 7 aprile

L’allarme dell’OMS viene lanciato a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale della Salute, che si terrà come ogni anno il 7 aprile.

La data è stata scelta per commemorare l’entrata in vigore dell’Organizzazione avvenuta proprio il 7 aprile del 1948 a Ginevra; due anni dopo la sua fondazione avvenuta, invece, nel 1946.

Per celebrare la Giornata Mondiale della Salute ogni anno viene scelto un tema diverso. Oggi, nel pieno di una pandemia mondiale (che finalmente dà segni di cedimento) e di una crisi climatica che come si legge sul sito dell’OMS è “la più grande minaccia sanitaria per l’umanità”, per il 2022 il tema scelto è “Il nostro pianeta, la nostra salute”.