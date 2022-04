Oroscopo Cancro domani 5 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Il punto di svolta sta per arrivare, sotto tutti i punti di vista. Aver lavorato su voi stessi e sul vostro atteggiamento nelle ultime settimane inizierà a dare i suoi frutti. Attenzione al cambio di stagione, perché potreste risentirne fisicamente: dormite di più e assumete la giusta dose di vitamine.

Nuovi incontri d’amore vi faranno bene, così la consapevolezza dei vostri sentimenti aiuterà la vita di coppia. Sul lavoro è tempo di chiudere alcune questioni in sospeso. Se vorrete l’aiuto della fortuna fate attenzione a scegliere le persone di cui fidarvi.

Oroscopo Cancro, 5 aprile: amore

La vita sentimentale andrà a gonfie vele: la vostra affettuosità ritrovata vi porterà sulla buona strada. Per i Cancro single nuovi incontri in vista, promettenti e carichi di buoni propositi.

L’amore duraturo gioverà del vostro cambio di direzione e di questo romanticismo atipico per voi ma molto apprezzato dal partner. Cercate di mantenere questa linea per non mandare in fumo i risultati ottenuti finora.

Oroscopo Cancro, 5 aprile: lavoro

La giornata sarà perfetta per portare a termine delle questioni di lavoro in sospeso, anche quelle più difficili.

Una volta terminato sarete super orgogliosi di voi stessi e del modo in cui siete riusciti a venirne a capo.

I vostri colleghi capiranno che sotto quell’apparente superficialità si nasconde un cuore di panna pronto a tutto per salvare la situazione.

Oroscopo Cancro, 5 aprile: fortuna

La vostra onestà potrebbe portarvi dritti nella tana del lupo, cari amici del Cancro, dalla quale neanche la fortuna potrebbe salvarvi. Fate attenzione a chi si professa vostro amico, perché non tutti lo sono e svelare a tutti i vostri obiettivi potrebbe essere controproducente. Siate furbi.

