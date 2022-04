Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 6 aprile per il segno del Capricorno punta sulla vostra necessità di chiarezza, in particolare nelle questioni professionali! Se vi mancano delle certezze o se sono in atto dei cambiamenti avrete l’occasione di portare avanti le vostre richieste entro la fine di questo mese.

Nel frattempo può esservi utile fare riferimento a chi vi sta vicino, una Venere in buona posizione vi protegge nel campo dei sentimenti. Cercate di non fare ciò che non volete fare, forse è il caso di ribadire ciò che avete già detto tempo fa a chi sembra che non voglia ascoltarvi!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 6 aprile: amore

Per quanto riguarda l’amore, cari Capricorno, anche con un cielo protetto da una Venere attiva, i giorni migliori per parlare di sentimenti saranno quelli del fine settimana! Se siete disponibili a fare nuove conoscenze sarete presto accontentati, con un Giove che sa come regalarvi energia avrete delle belle sorprese anche dalla metà del mese in poi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 6 aprile: lavoro

Cercate di non attendere l’ultimo minuto per fare delle richieste sul lavoro, cari Capricorno, soprattutto se sentite di dover ottenere qualcosa che ancora non è arrivato! Concentratevi su ciò che vi spetta di diritto, dovrete essere particolarmente attivi in questi giorni per ribadire ciò che vi sta a cuore e risolvere tutto entro il mese di aprile.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 6 aprile: fortuna

Sono giornate di alti e bassi anche per quanto riguarda il benessere, cari Capricorno, se vi ha raggiunto qualche acciacco stagionale ricordate di non affaticarvi troppo, di ricavarvi dello spazio per prendervi cura del vostro corpo e ricalibrare l’energia che vi serve per agire in tempo rispetto a ciò che volete raggiungere.

