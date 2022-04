Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 6 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia ricorda che mantenere alto l’umore può migliorare tutti i campi in cui vi trovate ad operare! Siete seguiti da una Luna davvero importante, ma attenzione se dovete chiarire delle questioni, il cielo potrebbe anche dare segni di agitazione!

Vi trovate un po’ presi in mezzo da ciò che vorreste fare e degli ostacoli che ancora vi impediscono di raggiungere i vostri obiettivi, sia sul lavoro che in amore l’oroscopo richiede prudenza, perché la seconda parte di quest’anno potrà mettervi alla prova e richiedere della riflessione in più.

Per quanto riguarda i sentimenti forse dovreste tentare un riavvicinamento, distrarsi troppo dai rapporti non può fare bene.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 6 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, bisogna combattere la voglia di isolarsi, se percepite della distanza è perché per qualche motivo vi siete allontanati dal partner! Forse non avete avuto abbastanza tempo oppure siete stati distratti, in ogni caso anche in questo campo ci vuole un po’ di calma domani e la voglia di curare in modo profondo i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 6 aprile: lavoro

In ambito professionale otterrete ciò che desiderate se lavorerete tanto, purtroppo il vostro impegno non diminuirà in questi giorni, anche per questo motivo gli altri campi soffrono un po’ la vostra assenza!

Se ancora avete a che fare con accordi da chiudere è meglio cercare un compromesso entro i primi giorni del mese di maggio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 6 aprile: fortuna

Tutto questo correre avanti e indietro può provocare qualche fastidio, anche a livello fisico!

Vi serve un periodo in cui decidete di allontanarvi da ciò che vi fa fare pensieri negativi. Ultimamente la realtà è abbastanza piena di impegni da tenervi occupati, cercate di non esagerare con le preoccupazioni, vi meritate del riposo.

