Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 6 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci subisce un po’ di stanchezza da una Luna dissonante, sebbene la settimana non sia per niente deludente in termini di occasioni, forse vi sentite solo un po’ deboli a livello fisico!

Il passaggio dei pianeti favorevoli nel vostro segno vi consente di riscoprire il romanticismo, ma fate in modo che abbia un senso questo voler indugiare nei sentimenti, che sia riportabile alla vita concreta e non alle fantasie che vi distolgono da ciò che potreste avere nella vita quotidiana. Il consiglio è quello di lasciarsi andare alle passioni e a volte dimenticare un po’ la razionalità, ovviamente senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 6 aprile: amore

I nati in Pesci puntano molto sulla potenza dei sentimenti e sono anche molto generosi, siete arrivati ad un momento in cui vivere belle relazioni, con persone che vi possono trasmettere serenità! Chi ha subito una separazione potrebbe voler vivere qualcosa di nuovo in amore, in questo senso fatevi trasportare dal vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 6 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Pesci, vi piace pensare di essere pronti a dare il meglio, avete un cielo limpido anche se state ancora cercando di risolvere questioni legali, l’aiuto di Giove potrebbe portarvi ad un buon punto.

Siate ottimisti, perché anche se sentite la necessità di lottare avete il cielo dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 6 aprile: fortuna

In tutti i campi è un periodo forte, legato alla possibilità di cambiamento, ma non esagerate nel portare il vostro fisico al limite, ci vuole anche la giusta dose di relax per fare in modo di vivere al massimo queste stelle così importanti!

Le vostre forti motivazioni vi porteranno dove volete arrivare, cercate solo di arrivare al traguardo in modo graduale.

