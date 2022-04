Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 12 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia porta un cielo migliore rispetto alle ultime settimane, un periodo di grandi scelte da portare avanti vissute con molto coraggio. Avete imparato a combattere di più durante queste giornate più complicate, anche se sembrate molto posati, sapete sempre come utilizzare il vostro coraggio per affrontare e vincere le battaglie!

Vi trovate in un periodo in cui siete abituati a chiedere ciò che vi spetta, ma attenzione verso la fine del mese, quando tornerà il tempo della diplomazia, specialmente su lavoro. Avete belle iniziative, ricordate che se ci sono questioni in sospeso la data in cui concludere tutto è quella del 10 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 aprile: amore

Nel campo dei sentimenti, cari Bilancia, ci sono buone opportunità in amore, ma anche possibilità di gestire dei problemi personali, se ci sono. Se ultimamente avete curato poco i rapporti perché impegnati in altro è tempo di recuperare, se siete ancora in cerca di un partner è meglio cercare di aumentare le occasioni in cui incontrare qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Bilancia, tutto procede bene, la seconda parte di questa settimana sarà più propositiva, ma in generale il cielo vi protegge, anche con la necessità che potreste avere di affrontare dei cambiamenti!

Se le nuove responsabilità vi tengono molto occupati, ricordate che serve chiudere presto alcuni accordi o trattative.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 12 aprile: fortuna

In questa nuova stagione serve anche pensare a come recuperare le energie, il consiglio dell’oroscopo è quello di fare attività che vi permettano di vivere all’aria aperta, di scaricare la tensione che potreste accumulare durante la giornata.

Nella giornata di mercoledì potreste sentirvi meglio, approfittate del tempo che potete dedicare a voi stessi.

