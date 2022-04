Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 12 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 12 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci mette sul gradino più alto l’amore, in questi giorni avrete la possibilità di dedicarvi a qualcuno che già fa parte della vostra vita oppure alla famiglia! Anche con una Luna contraria riuscite a fare affidamento sul vostro istinto, avete molto da recuperare rispetto agli scorsi mesi e finalmente c’è l’energia giusta per far maturare dei progetti.

Con un Giove ancora attivo è bene concentrarsi sulle richieste, anche se domani affronterete della stanchezza non lasciate che questi piccoli ostacoli vi blocchino. Fine settimana interessante, in particolare nella giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 12 aprile: amore

In amore, cari Pesciolini, la vostra emotività è al massimo, tra un paio di giorni è importante mantenere la calma, perché gli scontri non vi consentono di apprezzare appieno il cielo positivo in amore! Cercate di pensare al week end perché è possibile trovare nuovi spunti in luoghi diversi, organizzare uscite che sanno come ricaricarvi e con questa Venere le coppie possono guardare più tranquillamente al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 12 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, anche se avete molta voglia di darvi da fare potreste sperimentare la voglia di bruciare le tappe, se ci sono delle questioni irrisolte riguardo le finanze che arrivano dal passato meglio risolvere tutto!

Cercate di non essere impazienti sul lavoro, i nuovi progetti sono dietro l’angolo e anche se vi sentite soli nell’affrontare certe cose avrete modo di cercare il sostegno che vi serve.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 12 aprile: fortuna

Questo è un momento importante per dedicarsi alla cura di voi stessi, avete la forza di capire cosa vi fa stare bene e agire grazie alla presenza dei pianeti. Gli affetti vi portano molta soddisfazione, buoni i rapporti con fratelli, figli o nipoti, anche se le stelle sono attive è necessario un po’ di impegno per farsi notare.

