Oroscopo Paolo Fox Leone domani 12 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 12 aprile 2022 per i nati sotto il segno del Leone vi ricorda che Marte è ancora opposto e allora meglio puntare verso il mese di maggio, anche se volete ottenere tutto subito sappiate che ci vorrà del tempo per vedere dei risultati!

Per quanto riguarda l’amore, se avete già una relazione il cielo vi invita a viverlo con grande energia. Se siete ancora dubbiosi rispetto a cosa fare e come procedere, siccome ci sono state situazioni da sistemare, sappiate che presto avrete la forza di liberarvi di ciò che non vi è utile. Prendete queste giornate da domani come un periodo di preparazione in vista di un maggio di sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 aprile: amore

Per la vostra situazione sentimentale, cari Leone, c’è possibilità per abbracciare nuove relazioni, grazie a questo cielo libero da una Venere nervosa, tra poco l’amore potrà risvegliarsi e darvi molto più fascino. Si può ripartire, sempre con prudenza, ma seguire le vostre emozioni sarà più semplice nei prossimi giorni. Se avete fatto nuovi incontri nell’ultima settimana bisogna prendersene cura.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Leone, c’è molto spazio per attendere novità e anche se vorreste approfittare di tutto ciò che accade da subito, il cielo vi consiglia di aspettare momenti più propizi per fare dei passi in avanti concreti.

Arrivate da giorni in cui la Luna nel segno vi ha regalato nuova energia, cercate di accogliere le novità con un nuovo spirito.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 12 aprile: fortuna

Avete avuto delle giornate molto buone per recuperare energia, cari Leone, l’influenza dei pianeti vi ha aiutato a ritrovare forza e vitalità!

Vi trovate in mezzo ad un vero e proprio conto alla rovescia verso un maggio in cui Giove e Marte vi infonderanno nuovo coraggio per riprendere al meglio i vostri progetti e recuperare la vostra voglia di competere.

