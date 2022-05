Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 11 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 maggio per i nati sotto il segno del Capricorno consiglia di affrontare le giornate da domani con coraggio, anche nel caso vi ritroviate a voler chiudere ciò che non va e ricominciare da capo. Se state sperimentando la voglia di allontanarvi da tutto, perché avete ricevuto delle docce fredde, non cedete all’impulsività, c’è modo per voi di capire e ragionare su ciò che può avervi causato dei problemi e risolvere in modo meno drastico!

Avete un grande senso di responsabilità e anche se siete stanchi, la fatica non può fermarvi, dovete procedere sul vostro cammino e capire meglio come stare lontani dalla voglia di riscatto verso chi non comprende la vostra situazione, dovete puntare sulla vostra concretezza per superare questo momento di attesa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 maggio: amore

In campo sentimentale, cari Capricorno, ci possono essere alcuni periodi, come questo, in cui tutto vi sembra troppo difficile e avete voglia di ricominciare altrove! Cercate di evitare di arrabbiarvi e discutere con chi vi sta accanto, se ultimamente vi sentite messi da parte a causa dei troppi impegni del partner è arrivato il momento di comunicare ciò che provate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Capricorno, ci sono belle possibilità per ripartire, ma al momento siete occupati nel tenere tutto sotto controllo, in particolare le spese!

La vostra volontà sarà decisiva per difendervi da alcune situazioni, meglio mettere da parte l’ansia e capire come proteggere i vostri interessi in tempi brevi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 11 maggio: fortuna

C’è bisogno di ritrovare la forza, cari Capricorno, perché vi serve in questo periodo trovare nuova energia! La fatica può buttarvi giù anche moralmente, ma ricordate che il vostro spirito combattivo rimane intatto, provate a pensare ad altro oppure a raggiungere luoghi in cui potete pensare solo al vostro benessere.

