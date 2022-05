Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 11 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 11 maggio per i nati sotto il segno dei Pesci porta un po’ di agitazione a causa di una Luna opposta che ancora vi crea qualche disagio! Ricordate che è importante per voi guardare avanti e non cedere ad una malinconia che potrebbe farvi perdere occasioni interessanti.

Se nella professione vi siete ritrovati a dover pensare al futuro, siate certi di aver pensato bene a come ripartire dal prossimo autunno, dopo che Giove ha lasciato il vostro segno i piani che avete fatto potrebbero mettersi in moto. Il cielo rimane pieno di possibilità, sta a voi non farvi coinvolgere in emozioni troppo forti che potrebbero solo distrarvi da ciò che volete raggiungere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 11 maggio: amore

In amore, cari Pesciolini, meglio dimenticare la gelosia, non solo la vostra, ma anche quella che potete subire in questi giorni! L’insicurezza crea disagi nella coppia e sotto un cielo in cui è facile farsi coinvolgere in situazioni che dovrebbero essere chiuse, meglio non tornare a vivere dei rapporti in cui non siete completamente sereni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 11 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Pesci, bisogna puntare sul tempo per non cedere a vendette che vi distraggono dai vostri reali obiettivi! Meglio puntare su nuove ambizioni nel lavoro, perché anche con nuovi colleghi e nuove posizioni avrete occasione di seguire delle buone stelle verso ciò che volete raggiungere.

I percorsi possono essere molteplici, dipende da voi capire bene quale strada percorrere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 11 maggio: fortuna

Da domani, ma in realtà dall’inizio della settimana, rimane una buona idea non dare spazio ai fastidi e all’agitazione!

Bisogna ritrovare una sicurezza che vi impedisce di agire senza razionalità, perché in questo momento vi serve ragionare. C’è spazio per il miglioramento, anche fisico, createvi occasioni per stare meglio con voi stessi e con gli altri.

