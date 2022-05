Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 11 maggio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 11 maggio per i nati sotto il segno della Vergine consiglia di recuperare ciò che di solito vi fa stare meglio, la vostra razionalità! Finalmente Giove non è più opposto e questo vi consente di riportare ordine nella vostra vita o quantomeno iniziare a ricostruire le vostre certezze.

Non è facile fidarsi nemmeno adesso, perché ultimamente qualcuno ha tradito la vostra fiducia e adesso non sapete come allontanare chi non vuole essere dalla vostra parte, avete cercato di ignorare tutti i segnali ma ormai non è più possibile. Per i sentimenti il cielo è in recupero, meglio sfruttare la sensazione di libertà che portano questi primi giorni della settimana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 11 maggio: amore

In amore, cari Vergine, la giornata di domani sarà determinata da ciò che state vivendo in questo momento, ma il consiglio rimane quello di non scegliere rapporti che non siano chiari da subito oppure che dobbiate vivere nascondendovi! Bene cercate di uscire dagli schemi, ma data la concretezza del periodo meglio puntare su ciò che può davvero soddisfarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 11 maggio: lavoro

In ambito lavorativo, cari Vergine, potrebbe risultare difficile capire come procedere, un Mercurio contro vi crea qualche disagio nelle scelte, ma sopratutto vi rende difficile fidarvi!

Il cielo è comunque in miglioramento, se ci sono progetti in corso è meglio continuare a seguirli da vicino, ma da domani cercate di non affrettare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 11 maggio: fortuna

In questo inizio di settimana meglio continuare a pensare che la perfezione non esista, cari Vergine, anche se voi siete sempre in cerca di un modo per trovarla!

È più facile essere puntigliosi e precisi sul lavoro, ma la vita quotidiana non consente di ottenere tutto ciò che volete, ricordate che avete bisogno di riposo.

