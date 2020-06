Reduce dal grande successo di Ballando con le stelle, la ballerina Samanta Togni potrebbe essere pronta a ripartire sotto una veste totalmente nuova rispetto a quella in cui eravamo soliti a vederla, quella dell’insegnante di ballo. Un indiscrezione la vuole infatti al fianco di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri.

Le ultime indiscrezioni

Fresca di matrimonio col chirurgo Mario Russo, il pubblico ha potuto conoscere e apprezzare Samanta Togni a Ballando con le Stelle, ma presto potrebbe rivederla in un altro programma di enorme successo. Il suo nome infatti è emerso come possibile sostituta di Roberta Morise, dal prossimo anno lontana da I Fatti Vostri.

In un’intervista al giornale Di più TV, riportata da numerose fonti, la stessa Samanta Togni ha parlato della possibilità di andare ai Fatti Vostri: “Non mi hanno ancora dato niente per certo, non posso confermare nulla…Spero di potervi dare presto delle buone notizie. Sarebbe bellissimo”. Nessuna conferma, quindi, ma qualcosa sembra muoversi.

L’addio a Ballando con le Stelle

Il primo passo verso questo possibile nuovo futuro televisivo è stato fatto qualche mese fa, quando Samanta Togni ha lasciato Ballando con le stelle.

Qui ha avuto la possibilità di ampliare la sua carriera e farsi conoscere e apprezzare al pubblico, ma anche da Milly Carlucci, conduttrice dello storico programma. Proprio lei aveva manifestato molto dispiacere per l’addio dell’insegnante e ballerina. Samanta infatti aveva raccontato che: “Milly era molto dispiaciuta. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo”.



Ventata di novità per Samanta Togni

Forti quindi le possibilità che Samanta sia prossima a sostituire Roberta Morise nel ruolo di co-conduttrice, prendendo quindi il suo posto accanto a Giancarlo Magalli.

Riguardo l’allontanamento dell’ex compagna di Carlo Conti, anche questa volta Magalli è stato accusato di essere la causa del allontanamento della collega, così come era già successo dopo la lite con Adriana Volpe.

Con un post sul suo profilo Facebook, Magalli ha smentito tutto, attaccando direttamente il giornale che ha riportato la notizia. “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise – ha scritto – e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando: “Magalli colpisce ancora” insinuando che sarebbe una mia decisione”.

Il conduttore ha poi chiuso duramente: “Non ho certo voluto io..Bugiardi e Infami!”.

