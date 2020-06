Sembra che il falò di Temptation Island per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli rimanga spento per la prossima edizione: a darne notizia il conduttore Filippo Bisciglia.

La frecciatina di Filippo Bisciglia a Gemma e Nicola

Temptation Island è alle porte, ma per Gemma e Nicola rimarranno chiuse. Ad annunciarlo è Filippo Bisciglia, che spende parole poco gentili nei confronti della coppia nata negli studi di Uomini e Donne: ” A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano“, ha dichiarato il conduttore a Fanpage.



Nonostante la coppia si stia mostrando sempre più affiatata tra fughe romantiche e visite nelle rispettive città, c’è ancora chi dubita della veridicità dei sentimenti di questa relazione, come Filippo Bisciglia, che non ritiene Gemma e Nicola una vera coppia, forse influenzato dalle voci circolate sul conto del cavaliere.

Chi parteciperà a Temptation Island

Ancora non si sa se vedremo Gemma Galgani in altri programmi televisivi, ma a quanto pare Filippo Bisciglia ha tolto ogni dubbio sulla partecipazione della dama al programma da lui condotto. Bisciglia è già atterrato in Sardegna per le riprese e per quanto riguarda gli altri concorrenti, è ormai certa la presenza di un’ex gieffina, Antonella Elia, accompagnata da Pietro Delle Piane.

Un’altra coppia ufficializzata dagli autori del programma è composta da Manila Nazzaro, miss Italia 1999, e Lorenzo Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore, pronti ad essere messi alla prova da avvenenti tentatori e tentatrici.

Ad oggi sono questi i volti noti che intraprenderanno il viaggio nei sentimenti. Altri invece hanno preferito evitare come Lory Del Santo e Marco Cucolo. Tra cui non ama l’idea di partecipareFlavio Montrucchio, legato da anni ad Alessia Mancini, secondo il quale non è tempo di partecipare a questo tipo di reality.

Non resta dunque che attendere la rosa completa dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island per scoprire chi prenderà il posto di Gemma e Nicola.