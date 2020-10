Lorella Cuccarini, dopo un lungo periodo di silenzio, ha parlato delle polemiche che si sono scatenate a causa della fine della sua esperienza a La Vita in Diritta, al fianco del giornalista Alberto Matano. La ballerina e conduttrice ha deciso di rivelare tutti i dettagli in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Verissimo, che andrà in onda questo pomeriggio, sabato 10 ottobre, alle ore 16 su Canale 5.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio

Lorella Cuccarini ha deciso di rompere il silenzio e rivelare tutti i dettagli che si celano dietro al suo addio a La Vita in Diretta.

Intervistata da Silvia Toffanin, l’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando il perché della lettera indirizzata alla redazione del programma, prima di lasciare la trasmissione di Rai 1. “Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola” ha spiegato Lorella Cuccarini ai microfoni dello show di Canale 5, aggiungendo: “Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere“.

Il duro attacco al collega

Nel corso dell’intervista, Lorella Cuccarini ha affrontato il tema del rapporto con il suo collega, il giornalista Alberto Matano: “Di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando” ha precisato Lorella. A Silvia Toffanin ha rivelato ogni particolare, sottolineando più volte i motivi che l’hanno spinta ad affrontare questo argomento dopo tanti mesi di silenzio, dichiarando con decisione: “Oggi voglio mettere la parola fine a questa storia“.

Gli ospiti di sabato 10 ottobre

La puntata di sabato 10 ottobre è ricca di interessanti ospiti. Oltre a Lorella Cuccarini, Silvia Toffanin intervisterà anche l’attore di successo Michele Morrone. Al pubblico del talk show, l’affascinante attrice Cristina Marino racconterà come sta vivendo i suoi primi mesi da mamma. Ed inoltre, anche il simpatico e travolgente Ezio Greggio sarà ospite a Verissimo. Il conduttore Gerry Scotti, invece, sarà in studio per raccontare una dolce novità.

Can Yaman ospite a Verissimo

Tra i tanti importanti e coinvolgenti ospiti che terranno compagnia ai telespettatori di Canale 5, vi è un altro ospite d’eccezione: Can Yaman. La conduttrice di Verissimo avrà il piacere di intervistare, per la prima volta in Italia, l’amatissimo attore turco che, grazie alle serie televisive Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Le Ali del Sogno, si è guadagnato l’affetto e l’ammirazione del pubblico italiano.

