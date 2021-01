Antonella Elia è da mesi al centro di battibecchi e scontri faccia a faccia con i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Una delle liti più discusse è stata senza dubbio quella con Samantha De Grenet, nel corso della quale sono volati insulti e critiche molto forti. Ora però, la showgirl torinese ha deciso di mettere per un attimo da parte la sua armatura da opinionista agguerrita, per aprirsi a una confessione davvero molto intima. Per la prima volta, Antonella Elia ha parlato del tumore al seno diagnosticatole nel 2016.

Dalla lite con la De Grenet, le prime parole sulla sua malattia

La corrente edizione del Grande Fratello Vip si farà sicuramente ricordare anche per le liti fra l’opinionista Antonella Elia e i concorrenti del programma (e non solo!).

Da Tommaso Zorzi a Elisabetta Gregoraci, da Alba Parietti a Rita Dalla Chiesa, nessuno sembra essere davvero immune al rischio di scontrarsi con la biondissima conduttrice.

Solo poche settimane fa, Antonella Elia è stata al centro di un duro confronto con Samantha De Grenet. Quest’ultima, sentendosi attaccata sul suo aspetto fisico è in seguito crollata, ammettendo di soffrire molto per i cambiamenti che il suo corpo ha subito in seguito al tumore al seno, che l’ha colpita in passato.

Proprio durante il chiarimento giunto in seguito alla loro furibonda lite, Antonella Elia aveva spiegato di non essere a conoscenza della sofferenza della De Grenet, ma di capirne perfettamente l’entità. “La malattia, che è molto dolorosa e che conosco, e non mi permetterei mai di colpire né te né nessun altro” aveva specificato la Elia, definendo la sua posizione. “Ci sono passata anche io, la mia era solo una battuta”, aveva inoltre ammesso, senza aggiungere tuttavia ulteriori dettagli.

In queste ore, Antonella Elia ha scelto di approfondire questa sua affermazione, parlando pubblicamente del tumore che l’ha colpita qualche anno fa.

Antonella e il tumore: “colpita nella mia femminilità”

Un’intervista con Panorama e un post su Instagram: così Antonella Elia ha deciso di comunicare a tutti la sua passata esperienza con la malattia. “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm” ha annunciato la showgirl via social, prima di riportare le parole dei medici che le diagnosticarono questo brutto male, definito “una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”, il tumore le venne asportato, sottraendole per sempre una parte del seno.

“Una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità” racconta oggi Antonella, che spera così di poter aiutare chi attualmente si trova a vivere quanto da lei sperimentato in passato.

L’opinionista del GF ha poi parlato brevemente delle accuse che le sono state rivolte negli scorsi giorni. Il riferimento è probabilmente alle polemiche per la lite con Samantha De Grenet e per la reazione di sconforto, che le sue parole avevano provocato nella concorrente.

Fra i primi a commentare l’ormai noto battibecco e il successivo chiarimento, c’era stata anche Benedicta Boccoli. L’attrice, tramite alcune storie su Instagram, aveva smentito le parole della Elia: “Non hai avuto un tumore, hai avuto una cosa terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radioterapia e non stai facendo una cura ormonale”.

La Elia ha preferito sorvolare su questo e sugli altri attacchi ricevuti, puntando alla sensibilizzazione e presentandosi come testimone di una “dolorosa esperienza”.

Antonella Elia: “Attacchi miserabili”

Tentando di non dare peso a quelli che lei ha definito degli “attacchi miserabili e gratuiti”, Antonella Elia si è messa nudo, raccontandosi e mostrandosi per quella che è.

In occasione dell’articolo, infatti, la conduttrice ha posato senza veli, con le mani sul petto a coprire il seno e lo sguardo fisso in macchina. “Mi sono messa a nudo– scrive la Elia su Instagram- per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita”.

Sul social, la donna ha poi ricordato quali fasi del suo percorso le hanno permesso di individuare e rimuovere il carcinoma: “la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali”.

Non sono mancati i ringraziamenti al medico che l’ha seguita, l’oncologo Andrea Botticelli, e alle persone che l’hanno “incoraggiata a parlare dell’intruso”.

Il ricordo di Nadia Toffa

Infine, la Elia ha voluto ricordare un’altra donna dello spettacolo gravemente colpita dal tumore e purtroppo da questo sconfitta, Nadia Toffa. Sono sue le parole riportate da Antonella in conclusione del commento al post: “Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”.

