La Casa del Grande Fratello Vip si stringe intorno a Dayane Mello, che ha recentemente perso il fratello Lucas, 27 anni, in un’incidente d’auto. I coinquilini hanno cercato di sostenere la modella brasiliana in questo momento difficilissimo, standole al fianco e organizzando l’ultimo saluto a Lucas con il lancio di una lanterna di carta in giardino.

Anche l’ex Stefano Sala avrebbe parlato telefonicamente con Dayane, a cui avrebbe consigliato di rimanere nel Grande Fratello Vip, dove è circondata dall’affetto dei coinquilini e dei fan. Il modello ha inoltre pubblicato un messaggio di cordoglio su Instagram.

Stefano Sala: il messaggio per la morte di Lucas

Stefano Sala ha pubblicato un messaggio nelle sue Storie su Instagram per salutare Lucas, il fratello di Dayane Mello tragicamente scomparso. “Sto piangendo un amico“: poche parole scritte in portoghese con cui il modello ha voluto salutare il 26enne.

Sala avrebbe inoltre sentito telefonicamente Dayane Mello, chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, e secondo le indiscrezioni uscite sui social le avrebbe consigliato di rimanere nel reality. Al di fuori la modella brasiliana sarebbe sola, impossibilitata a tornare dalla famiglia in Brasile a causa del coronavirus, mentre lo stesso Stefano Sala ha ricostruito una famiglia con la modella Dasha Dereviankina, sposata 3 anni fa.

Stefano Sala e Dayane Mello: la storia

Stefano Sala e Dayane Mello hanno avuto una relazione durata diversi anni, da cui nel 2014 è nata la piccola Sofia. L’ex coppia ha l’affidamento congiunto ma la bambina vive con il padre. I due modelli si sono conosciuti nel 2012, ma nell’ultimo periodo la relazione è stata burrascosa, caratterizzata da tira e molla che sono poi definitivamente degenerati.

Stefano Sala si è espresso duramente sull’ex Dayane, con cui ha dichiarato non ci sia mai stato amore. “C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia“, ha spiegato a Chi.

