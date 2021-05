Ilary Blasi torna questa sera in onda con una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi. I naufraghi si trovano sull’Isola, facendo fronte alla fame e alla tensione. In studio, come sempre, ci saranno gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, tanto apprezzati dal pubblico. In diretta dall’Isola, ci sarà come sempre l’inviato Massimiliano Rosolino.

Isola dei famosi anticipazioni: chi uscirà?

Intanto attendono di sapere il loro destino Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò, tutti e tre in nomination. Il più papabile per l’uscita è proprio l’ultimo vincitore di Ballando con le stelle: Rocca si trova in difficoltà, gli manca casa e sembra che per i compagni sia meglio “accompagnarlo”, a suon di nomination, verso casa.

Anche i commenti degli utenti sulla pagina Instagram del programma sembrano mostrare poca simpatia per l’attore e regista. Ovviamente il pubblico sovrano deciderà questa sera in via definitiva.

Isola dei famosi anticipazioni: ex naufraghi ospiti del reality

Il nuovo naufrago Ignazio Moser verrà messo alla prova sottoponendosi alla “prova dell’eroe”. Del resto, il fidanzato di Cecilia Rodriguez è l’ultimo arrivato sulla spiaggia dell’Honduras, ed è probabilmente il più “fresco” e adatto a mettersi in gioco.

Intanto in studio arriveranno 3 ex naufraghi. Toccherà a Elisa Isoardi, Brando Giorgi, che hanno abbandonato l’Isola per problemi di salute legati agli occhi. Con loro ci sarà anche Drusilla Gucci: la sua situazione è molto simile a quella di Gilles. Anche lei ha desiderato lasciare l’Isola, diventata troppo difficile per il fisico e per la mente.

Isola dei Famosi: cambia giorno della diretta dall’Isola

Nei giorni scorsi erano circolate diverse voci su un possibile cambiamento di giorno di messa in onda del reality per il secondo appuntamento settimanale previsto da Canale 5.

Mediaset alla fine ha deciso di spostare ufficialmente la serata del giovedì (in conflitto con Supervivientes) con quella di venerdì sera.