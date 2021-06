Ilary Blasi è stata una delle protagoniste del palinsesto di Canale 5 negli ultimi mesi. La conduttrice romana ha deciso di mettersi in gioco con una trasmissione che per lei era del tutto nuova: L’Isola dei Famosi. Il reality si è concluso ieri sera, ma poche ore prima della diretta la padrona di casa ha risposto a qualche curiosità sulla sua ultima esperienza come presentatrice. Da Massimiliano Rosolino agli opinionisti: ecco cosa pensa la Blasi dei personaggi dell’ultima edizione.

Ilary Blasi debutta all’Isola dei Famosi: “Faticosa e complicata”

Con la vittoria di Awed, ieri sera si è conclusa anche quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la prima presentata da Ilary Blasi.

La conduttrice è stata intervistata dal Fatto Quotidiano pochi giorni fa e ha risposto ad alcune domande sulla sua esperienza nel noto reality. La moglie di Totti non è certo nuova a programmi di simile portata, ma la sua ultima fatica televisiva l’ha messa alla prova con l’attuale situazione di pandemia e con il necessario rispetto delle norme. “È stata una stagione faticosa per tutti perché la pandemia ha inevitabilmente inciso. È stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello” ha osservato infatti Ilary.

“Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza” ha poi continuato ricordando tutte le novità previste per l’Isola 2021. “Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell’Isola” ha infine aggiunto, valutando positivamente la sua prima esperienza nel reality.

Ilary Blasi su Massimiliano Rosolino: “Un pochino in difficoltà”

Riflettendo sui suoi compagni di avventura, Ilary ha espresso la sua opinione su Massimiliano Rosolino.

L’ex nuotatore ha ricoperto il ruolo di inviato in Honduras e ultimamente è stato molto criticato sui social. La stessa conduttrice ha talvolta alimentato l’ironia su di lui, ma parlandone non lascia spazio a critiche. “Massimiliano all’inizio ha sofferto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile” ha infatti ammesso. “Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi– ha aggiunto- però a un certo punto mi sono detta: ‘Ma che succede se sbagliamo? Niente’”.

“Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro” ha spiegato Ilary, rilevando un cambiamento nell’inviato dell’Isola.

“Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza” ha spiegato, mostrando l’altro lato della medaglia.

Gli opinionisti dell’Isola secondo Ilary Blasi: Elettra “pesce fuor d’acqua”

Oltre a Rosolino, al fianco di Ilary Blasi ci sono sempre stati i 3 opinionisti presenti in studio a ogni puntata dell’Isola dei Famosi. Anche per loro la conduttrice ha riservato commenti più che positivi. “La Iva nazionale fa tv da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality” ha spiegato.

Passando poi alla terza opinionista, la Blasi non ha nascosto di averla vista in leggera difficoltà, poiché estranea al mondo della televisione. “Elettra l’ho voluta fortemente, è una macchietta. Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality, è abituata ai social non so se si è trovata a suo agio ma il suo colore ha aiutato”.

Ilary Blasi tira le somme sulla sua Isola e pensa al futuro

Con una media superiore al 18% di share, Ilary Blasi si è detta soddisfatta della sua edizione dell’Isola dei Famosi, ma ha spiegato: “Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda.

“Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo” ha inoltre aggiunto. La conduttrice è poi passata a ironizzare sulle sue gaffe all’Isola. In questi mesi infatti ha fatto ridere il pubblico da casa facendo confusione fra parole diverse e generando momenti di ilarità nello studio, ma come lei stessa rivela nulla è mai stato preparato.“Mica me le scrivo. Palapa patata resta nella storia. Io volevo fare tutta la presentazione carina, l’ho anche provata. Niente mi è uscita così” ha ammesso rassegnata.

Ora che la sua prima esperienza all’Isola dei Famosi si è conclusa, Ilary pensa già al futuro e senza troppa esitazione spiega: “Da qui a un anno le cose possono cambiare ma sarei pronta per il bis”.

