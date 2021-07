Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, si scaglia contro Temptation Island e sferra un attacco al programma dopo quanto andato in onda nel corso della prima puntata del format. La trasmissione di Filippo Bisciglia, appena avviata, ha già incassato un importante bacino di critiche relativamente alla presenza, nel cast delle coppie, di un 21enne che sta facendo discutere con la sua gelosia: Tommaso Eletti, protagonista di frasi indifendibili nei confronti della fidanzata, Valentina Nulli Augusti. Il caso è diventato virale, e la dolce metà del frontman della band vincitrice di Sanremo non ci sta.

Giorgia Soleri contro Temptation Island: “Roba tossica“

Tommaso Eletti sta facendo discutere con la condotta, per alcuni dai tratti inquietanti, manifestata verso la fidanzata, “stretta” nella morsa della gelosia davanti alle telecamere di Temptation Island e sottoposta a un controllo serrato, sulla scelta dell’abbigliamento come sulle relazioni interpersonali, da parte del fidanzato 21enne.

Il comportamento e le parole del ragazzo hanno scatenato un coro di proteste e polemiche che si riflettono anche sulla trasmissione, anche da parte di volti noti dello spettacolo. Anzitutto Elettra Lamborghini, che si è scagliata contro il concorrente sottolineando il suo punto di vista con un nitido “Lo manderei al manicomio“, e ora anche Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin.

La modella ha detto la sua sulla questione, ponendo l’accento sul carico di gravi messaggi di cui si fa portatore l’atteggiamento del protagonista del reality: “Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni – ha dichiarato Giorgia Soleri tra le sue Instagram Stories -. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti”.

“Vi fa ridere – ha continuato la fidanzata di Damiano David – vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? (…). Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo possibile. E invece va in onda in prima serata”.

Temptation Island: cosa sta succedendo nel percorso di Valentina e Tommaso

E in queste ore, un’indiscrezione si abbatte intorno alle cronache del programma condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta delle voci di una presunta squalifica della coppia composta proprio da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, ancora senza conferme ma comunque capace di infiammare il tessuto di ipotesi sull’evoluzione – già oggetto di accese polemiche – del loro percorso nel format.

Sui canali social di Temptation Island, un video anticipa qualcosa su ciò che andrà in onda nella puntata del 5 luglio e che riguarda i due fidanzati. “Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò“, ha rivelato Filippo Bisciglia a Valentina, invitandola ad andare nel pinnettu per prendere visione di quanto è accaduto nel villaggio dei fidanzati nel corso delle ultime ore.