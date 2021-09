Oroscopo Leone domani 30 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 30 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, occhio alla vostra vita amorosa in questa giornata di giovedì, perché non sembra essere molto serena o gratificante. Non aspettatevi di incappare in chissà quale problema o fastidio, neppure in una rottura, quanto piuttosto una piccola distanza. Ritardi, piccole insoddisfazioni e tensioni con i colleghi caratterizzeranno la vostra giornata lavorativa, state attenti che il cielo non è molto sorridente.

Oroscopo Leone, 30 settembre: amore

La giornata amorosa, insomma, non sembra essere così tanto gratificante come potreste desiderare, carissimi Leone impegnati stabilmente. C’è da dire, però, che si tratta solamente di un piccolo calo dell’intesa con la vostra dolce metà, in una generale contesto in cui dovreste forse sentirvi un pochino distanti.

Non è una ragione per rompere o litigare, ma come sempre basta parlarne con calma.

Oroscopo Leone, 30 settembre: lavoro

Ciò che vi attende sul posto di lavoro, almeno nel caso in cui riusciate ad evitare quei ritardi e contrattempi prima del turno, sono delle piccole gratificazioni, che quasi potreste anche non avvertire, cari Leone.

Comunque voi non siete soliti farvi schiacciare da queste piccole avversità, continuate ad impegnarvi come sempre che il successo lo raggiungerete sicuramente, quando sarà il momento!

Oroscopo Leone, 30 settembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra poter avere nulla di particolare da dire in merito al vostro giovedì, amici nati sotto il segno del Leone. Non pensateci, ma non dovreste averne neanche modo, e andate avanti serenamente!